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Son dakika: Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

Son dakika: Düzce'de gece vakitlerinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü ile kargo tırı çarpıştı. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 23 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

08.12.2019 07:53 | Son Güncelleme: 08.12.2019 08:19

'de TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile kargo tırının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Kayseri'ye giden Kenan idaresindeki 38 SH 441 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampalarında, refüjdeki boşluktan diğer istikamete geçmeye çalışan Erdal Tanrıverdi'nin kullandığı 34 JS 1415 plakalı kargo tırına çarptı.

2 ÖLÜ, 23 YARALI

Kazada, otobüs sürücüsü Çetinkaya ile muavin Ali Atalay olay yerinde hayatını kaybetti, 23 yolcu da yaralandı. İtfaiye ekipleri, otobüste sıkışan Çetinkaya ve Atalay'ın cesetlerini yaptıkları çalışma sonucu çıkardı. Yaralı yolcular ise ambulanslarla Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

YOL BİR SÜRELİĞİNE ULAŞIMA KAPANDI

Karayolları ekipleri de kargo tırının dorsesinden yola saçılan malzemeleri toplamak için temizlik çalışması başlattı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikameti, temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Son dakika: Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

Çetinkaya, Düzce, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


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