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Düzce'de yolcu otobüsüyle kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampalarında refüjdeki boşluktan geçmeye çalışan bir kargo tırı büyük bir felakete neden oldu. Yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

08.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:07Düzce'de yolcu otobüsüyle kargo tırı çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

'de yolcu otobüsüyle kargo tırının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Kayseri'ye giden Kenan idaresindeki, Kamil Koç firmasına ait 38 SH 441 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampalarında, refüjdeki boşluktan diğer istikamete geçmeye çalışan Erdal T'nin kullandığı 34 JS 1415 plakalı kargo tırıyla çarpıştı.

Otobüs şoförü Çetinkaya ile muavin Ali Atalay kaza yerinde hayatını kaybetti, 23 yolcu yaralandı.

Yaralı yolcular, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste sıkışan Çetinkaya ve Atalay'ın cesetleri itfaiye ekiplerince çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikameti, Karayolları ekiplerinin tırın dorsesinden yola saçılan malzemeleri toplaması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tır sürücüsü Erdal T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal T. tutuklandı.


Çetinkaya, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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