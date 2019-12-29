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Düzce'de yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobilin refüje çarparak yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

29.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:00 Düzce'de yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
'nin ilçesinde otomobilin refüje çarparak yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda seyreden A.T. (26) idaresindeki 09 JM 715 plakalı otomobil, Tepeköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yoldan çıktı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki K.M. (25) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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