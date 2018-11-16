Düzce'de Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Düzce
'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kentin yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Düzce'ye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı
ilçesinin bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası
'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar eşsiz manzarada yürüyüş yaptı.
Yağış, Samandere köyü, Kardüz Yaylası ve Güzeldere
Tabiat Parkı mevkilerinde de etkili oluyor.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgenin yüksek kesimlerinde gün boyu aralıklarla süreceğini ifade etti.
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