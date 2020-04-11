Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Düzce'de yurtlarda karantinada kalanlar evlerine gönderildi

Düzce'de yurtlarda karantinada kalanlar evlerine gönderildiDÜZCE'de, yurt dışında gelmeleri nedeniyle yurtta karantina altında tutulan 467 kişi karantina süresinin dolması ile memleketlerine gönderildi.

11.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:21
Düzce 'de yurtlarda karantinada kalanlar evlerine gönderildi
DÜZCE'de, yurt dışında gelmeleri nedeniyle yurtta karantina altında tutulan 467 kişi karantina süresinin dolması ile memleketlerine gönderildi.
Tatil, eğitim ve yurt dışında çalışanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilirken, Düzce'de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. 467 kişinin karantina süreleri bugün doldu. Tek tek yurttan dışarı çıkanların pasaport ve kimlik kontrolleri yapıldı. 467 kişi 24 otobüse bindirilerek memleketlerine gönderildi. Karantina süresi sonunda yurttan ilk defa çıkan vatandaşlar, ailelerini özlediklerini dile getirdi. Düzce’de yurtlarda karantinada kalanlar evlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Düzce, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Haberler ›› Güncel ››Düzce'de yurtlarda karantinada kalanlar evlerine gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:26: Denizli'de fuhuş operasyonunda 8 şüpheliye para cezası - Haber 12:26: Keban'da çiftçiye 3 bin ceviz fidanı dağıtıldı - Haber 12:26: Başkan Özdemir, bir yılını değerlendirdi - Haber 12:24: Hizmet-İş'ten sağlık çalışanlarına siperlikli maske - Haber 12:24: GSO'dan stok finansmanı desteği için çağrı - Haber 12:13: Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağını sert sözlerle eleştirdi - Haberler 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 11:09: Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı - Haber