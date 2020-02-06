Haberler » Spor » Düzce'de yüzme bilmeyen kalmayacak - Spor

Düzce'de yüzme bilmeyen kalmayacak

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yüzme kursları devam ediyor.

06.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:09Düzce'de yüzme bilmeyen kalmayacak
DÜZCE (İHA) – 'de Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yüzme kursları devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı havuzun daha aktif olarak kullanılması, ilkokulda okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ile oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla planlanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Düzce'de de devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörleri tarafından ayda 3 okul ve 250 öğrenciye haftanın 4 günü, 4'er saatten yüzme eğitimi veriliyor. Proje ile şimdiye kadar toplam bin 500 öğrenciye yüzme eğitimi verildi.

Öğrencilerin ve ailelerin projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "İnşallah el ele vereceğiz, sadece yüzme değil birçok branşta sporu öne çıkartarak tüm kötülüklerin üzerine gideceğiz. Hem zihnen hem bedenen sağlıklı toplum olacağız. Bunun yanında da tabii ki uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları da buradan yetiştireceğiz" dedi. - DÜZCE

Düzce, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 14:23:18