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Düzce'de zabıta ve itfaiye araçlarına bayrak astı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Haydi Düzce Bayrak As" çağrısı sonrası belediye hizmet araçlarına Türk Bayrağı asıldı.

11.10.2019 14:47Düzce'de zabıta ve itfaiye araçlarına bayrak astı
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Haydi Düzce Bayrak As" çağrısı sonrası belediye hizmet araçlarına Türk Bayrağı asıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Haydi Düzce Bayrak As" çağrısı geniş kitlelerden karşılık bulurken Düzce Belediyesi kurumsal hizmet araçlarına da Türk Bayrağı asıldı. Sınır ötesinde hain terör yapılanmalarına operasyon yapan Türk askerine moral ve motivasyon amacıyla başlatılan destek kampanyası kapsamında ilk olarak İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı hizmet araçları bayraklarla donatıldı. Türk bayraklı araçların önünde hatıra fotoğrafı çektiren Düzce Belediyesi personelleri "Kahraman Mehmetçiğimiz ülkemizin sınır güvenliği için hain terör örgütleri ile mücadele ederken biz de buradan dualarımızla, vatanımıza ve bayrağımıza olan sevgimizle destek olmak istedik. Sayın Belediye başkanımızın yaptığı çağrıya destek vererek araçlarımızı bayraklarla donattık. Bizler de tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz. Yüce Allah, Mehmetçiğimizi korusun, hiçbirinin ayağına taş değdirmeden ailesine, sevdiklerine kavuştursun inşallah" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Faruk Özlü, Zabıta, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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