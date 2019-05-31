Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı

DÜZCE'de, TEM yolunda otobüs, tanker ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Kurtan yönetimindeki 06 EA 4483 plakalı tanker, aniden şerit değiştirince aynı yöne giden Jemal Khalvashi yönetimindeki XY 441 YX Gürcistan plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Otobüs ise Osman Yusuf Özfuruncu yönetimindeki 17 ET 989 plakalı otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kazada, tanker sürücüsü Mehmet Kurtan ve otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklu 4 kişi, hafif yaralandı. Mehmet Kurtan Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif yaralı 4 kişiye ise kaza yerinde ambulansta müdahale edildi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Osman Yusuf Özfuruncu, "Tanker sürücüsü sağa doğru gelmeye başladı. Otobüs kaçarken beni araya sıkıştırdı" dedi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafikte aksamalar yaşandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: DHA

- Zce