Düzce'de zincirleme kaza: 8 yaralı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu 'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Kaynaşlı 1. Viyadük üzerinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Halil Akbaş idaresindeki 74 BT 448 plakalı otomobil yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan Filiz Okuş idaresindeki 34 BHZ 139 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen Salih Kayaarslan idaresindeki 54 FB 689 plakalı otomobil, Hüsamettin Can idaresindeki 34 VJ 8819 plakalı minibüs ve Gökhan Şimşek idaresindeki 41 YA 799 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan Raziye Cumhuriyet, Ahmet Hilmi Can , Asude Zülal Can, Alihan Can, Salih Kayaarslan, Meltem Akbaş (35), Cemre Akbaş (8) ve Uygar Akbaş (5) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce 'de bulunan hastanelere kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

