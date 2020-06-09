DÜZCE Dede ve torunu aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Dede ve torunu aç kalan tilkiyi elleriyle beslediDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dede ve torunu evlerinin bahçesine gelen aç kalan tilkiyi beslerken, sosyal medyada yayınlanan görüntüler beğeni topladı.

09.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:09
Dede ve torunu aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dede ve torunu evlerinin bahçesine gelen aç kalan tilkiyi beslerken, sosyal medyada yayınlanan görüntüler beğeni topladı.
Akçakoca ilçesinde aç kalan tilkiler ilçe merkezindeki müstakil evlerin bahçelerine kadar girdi. Bahattin Türkoğlu ile torunu Berat Türkoğlu bahçelerine gelen tilkiyi besledi. Bir süre dede ve torunu tarafından beslenen tilki her gece aynı bölgeye gelmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, torun ve dedenin verdiği yiyeceklerle beslenen tilkinin bir süre sonra gözden kaybolması yer aldı. Dede ve torununun tilkiyi beslediği anın görüntüleri beğeni topladı. DÜZCE Dede ve torunu aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkoğlu, Akçakoca, Güncel, Haber

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