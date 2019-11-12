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Düzce'deki depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenler, afetin meydana geldiği saatte saygı duruşuyla anıldı.

12.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:14Düzce'deki depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
12 Kasım 1999 Depremi'nde yaşamını yitirenler, afetin meydana geldiği saatte saygı duruşuyla anıldı.
Düzce Belediyesi, AFAD ve Kızılay iş birliğinde depremin 20. yılı dolayısıyla Cedidiye Meydanı'nda düzenlenen etkinlik öncesi itfaiye, AFAD, Kızılay, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ve sivil toplum kuruluşu ekipleri, halka depremde ve sonrasında yapılacaklara dair bilgi verdi.
Daha sonra lokma dağıtıldı, kurulan ekranda deprem günü yaşananları içeren gösterimi yapıldı.
Saatler afetin yaşandığı 18.57'yi gösterdiğinde ise sirenler eşliğinde hayatını kaybedenler için deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

Düzce Belediyesi, Düzce, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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