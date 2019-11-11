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Düzce'deki "FETÖ'nün mahrem imamları" davasında 15 sanığa hapis cezası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yargılanan 15 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 10 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı.

11.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:44Düzce'deki
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yargılanan 15 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 10 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleriyle irtibat kurdukları ve askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen suçtan tutuklu sanıklar Fahri Halit Beşir ile Emrullah İşlekoğlu'na 10'ar yıl hapis cezası verdi.
Tutuksuz sanıklar Emre Kendir, Muavvez Doğan, Ali Ömer Deniz, Recep Karaca, Mehmet Ayhan, Burak Diker, Hasan Yıldırım Özmen ve İskender Koyun'u 6 yıl üçer ay hapse mahkum eden heyet, etkin pişmanlıktan faydalanan 5 sanığı ise 1 yıl 6 ay 22 gün ila 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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