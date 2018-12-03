Düzce'deki İstanbul Caddesi Trafiğe Açıldı

Düzce
'deki İstanbul Caddesi
'nin, İl Trafik Komisyonu kararı ile trafiğe açıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul Caddesi'nin bugün itibarıyla araç trafiğine açıldığı belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:
"Düzce Valiliğinde düzenlenen İl Trafik Komisyon toplantısı sonucunda çıkan karar uyarınca İstanbul Caddesi 3 Aralık
2018 Pazartesi günü resmen araç trafiğine açılmıştır."
Cadde, 5 Temmuz 2017'de İstanbul Caddesi Yayalaştırma Projesi kapsamında araç trafiğine kapatılmıştı.
3 Aralık,Düzce,İstanbul Caddesi
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:23