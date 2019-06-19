19.06.2019 22:13
Haberler» Güncel» Haber

Düzce'deki sağanak

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dere taşması sonucu kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dere taşması sonucu kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
İlçede dün etkili olan sağanağın ardından bazı derelerin taşması sonucu Çamlıbel, Hacıyakup ve Açma köylerindeki ev ve ahırlarda yaşanan su baskınlarına yönelik İl Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Defterdarlık personeli 17 kişilik teknik ekip saha çalışması gerçekleştirdi.
Görevliler, bölgedeki ev ve ahırları tek tek gezerek hasar ve düzeyleri hakkında çalışma yaptı. Hasar tespitine akşam saatlerinde ara veren ekipler, çalışmaları yarın tamamlayacak.
Alt yapıda meydana gelen hasarın tespiti için ise İller Bankası ve Karayolları Bölge Müdürlüklerinden teknik personel talebinde bulunulduğu öğrenildi.
Öte yandan ilçeyi il merkezine bağlayan ve su taşkını nedeniyle trafiğe kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Bölgede dün yaşanan sel nedeniyle ilçeyi il merkezine bağlayan kara yolu trafiğe kapanmış, endişelenerek evlerinin üst katlarına çıkan vatandaşları itfaiye, AFAD ve ilde görev yapan arama kurtarma dernekleri güvenli bölgelere almıştı.Düzce'deki sağanak
Kaynak: AA
AFAD, Gölyaka, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:21 Bakan Selçuk, Büro Memur-Sen İstanbul Buluşması'na katıldı
22:21 Şans Topu çekildi (2)
22:20 Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 traktör atık çıktı
22:20 Tartıştığı eski eşini ve baldızını öldürdüğü iddiası
22:20 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 85 - Anadolu Efes: 69
22:20 Nikola Kalinic 100. maçına çıktı
22:20 Uyuşturucu satıcısı baba ve oğlu yakalandı