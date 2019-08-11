Düzce'deki sel bölgesinde buruk bayram

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde geçen ay yaşanan su baskını ve toprak kaymasında zarar gören Esmahanım Köyü'nde yöre halkı Kurban Bayramı'nı buruk geçiriyor.

Sabah saatlerinden itibaren 17-18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin en fazla zarar verdiği Esmahanım'da yaşayan vatandaşlar, köy camisine geldi.

Burada verilen hutbe ve vaazı dinleyen vatandaşlar bayram namazı kılarak cami avlusunda bayramlaştı.

Köy muhtarı Taşkın Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buruk bayram yaşadıklarını söyledi.

Hayatları boyunca ilk defa böylesine hüzünlü bir bayram yaşadıklarını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Bundan önceki bayramlarımız çok daha heyecanlı geçiyordu ama bu bayram buruk geçiyor. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Birbirimizin elini bırakmadan daha da güçleneceğiz inşallah."

Kaynak: AA