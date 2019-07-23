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Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (4)

ANNE VE KIZLARI TOPRAĞA VERİLDİDüzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyü'nde sel sularına kapılarak yaşamlarını kaybeden Nilgün Kaplan ile kızları Funda ve Sanem Kaplan'ın cenazeleri Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak Düzce Aziziye Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

23.07.2019 19:01 Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (4)

ANNE VE KIZLARI TOPRAĞA VERİLDİ
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyü'nde sel sularına kapılarak yaşamlarını kaybeden Nilgün Kaplan ile kızları Funda ve Sanem Kaplan'ın cenazeleri Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak Düzce Aziziye Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada dualar okunmasının ardından cenazeler Aziziye Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, baba Erkan Kaplan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne ve kızlarının cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Bakan Murat Kurum, baba Erkan Kaplan'ı teselli etti.



Aziziye Mahallesi, Devlet Hastanesi, Düzce, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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