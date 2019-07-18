18.07.2019 10:18
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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce

Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle kapanan bazı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle kapanan bazı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
İlçede gece saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde birçok noktada meydana gelen heyelanın ardından köylere ulaşımın sağlandığı yolun kapanması üzerine çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresi ile çevre belediyelerden ekipler, bölgede yolun açılması için ağır iş makineleriyle çalışma yürütüyor.
Çalışmalar, dağdan gelen kaya parçaları ve yoğun yağış nedeniyle güçlükle gerçekleştiriliyor.
Melen Çayı'nın debisi yükselmesi sonucu tarlalar su altında kaldı.
Ulaşım sağlanamayan köylerdeki bazı evlerde hasar oluşurken, bölgedeki bazı rafting tesisleri kullanılamaz hale geldi.
Bölgede, yol açma çalışmalarının ardından hasar tespiti yapılması bekleniyor.
Kaynak: AA
Harmankaya, Cumayeri, Güncel

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