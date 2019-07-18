Haberler» Güncel» Haber

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, ilde yaşanan su baskını ve toprak kaymasında şu ana kadar mahsur kalan 56 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

18.07.2019 12:57 Düzce
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, ilde yaşanan su baskını ve toprak kaymasında şu ana kadar mahsur kalan 56 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede su baskını ve toprak kayması sonucu mahsur kalanların 5 helikopterle kurtarıldığını söyledi.
Bölgede çalışmaların devam ettiğini aktaran Dağlı, şunları kaydetti:
"Rafting tesislerinde mahsur kalan 8 kişi sabah saatlerinde kurtarıldı. Tesislerde bulunan ve köylerine gitmek istediklerini söyleyen 3 kişiye de ulaşıldı. Dilaver köyden 21, Esmahanım köyünden 16, Uğurlu köyünden 8 kişi kurtarıldı.
Şu anda oraya çalışma için giden ekipler var. Onları kurtaracağız. Tek tük vatandaş bilgisi gelirse onları kurtaracağız. Uğurlu köyünde Akçakoca kaymakamı mahsur kaldı diye haberler var. Böyle bir durum yok. Kaymakam görevinin başında."
Vali Dağlı, bölgede yağışın aralıklarla devam ettiğini dile getirerek, "İnşallah kısa zamanda kapalı yolları açacağız. Kayıp ve can kaybı yok şu anda. Toplam 12 köy ağır etkilendi. Yol açma çalışmalarının ardından hasar tespiti çalışması yapılacak." diye konuştu.
Kaynak: AA
Zülkif Dağlı, su baskını, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:30   flash!
17:30   Bakan Akar ve Komutanlar Sınır Birliklerinde İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu
17:30   flaş
17:30   Duvara çarpan ATV aracının sürücüsü öldü
17:29   Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
17:29   Türk madenciliği Uşak'ta masaya yatırılacak
17:29   Batman'da İl Koordinasyon Toplantısı