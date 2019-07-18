Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

İçişleri Bakanlığından, Düzce
'de yaşanan su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, Jandarma Genel Komutanlıgˆından ve Genelkurmay Bas¸kanlıgˆından 5 helikopter ile Sakarya ve Zonguldak I·l AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlıgˆından arama kurtarma personelinin bo¨lgeye sevk edildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Du¨zce genelinde dün bas¸layan yagˆıs¸lar nedeniyle Akc¸akoca, Cumayeri ve Gölyaka ilc¸eleri ve bagˆlı ko¨ylerde sel, su baskını ve heyelan meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"I·l genelinde Du¨zce I·l AFAD Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ es¸ gu¨du¨mu¨nde yu¨ru¨tu¨len c¸alıs¸malara destek vermek amacıyla Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Genelkurmay Bas¸kanlıgˆından 5 helikopter ile Sakarya I·l AFAD, Zonguldak I·l AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlıgˆından arama kurtarma personelleri bo¨lgeye sevk edilmis¸tir. Yu¨ru¨tu¨len c¸alıs¸malar c¸erc¸evesinde 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlanmıştır."
Akc¸akoca ilc¸esinde ve c¸evresindeki sel ve su baskınlarına mu¨dahale c¸alıs¸malarının Zonguldak ve Sakarya I·l AFAD Mu¨du¨rlu¨kleri es¸ gu¨du¨münde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bo¨lgedeki ko¨y yollarının ac¸ılması amacıyla (Igˆdır, Dokuzdegˆirmen, Esmahanım, Yes¸iltepe, Dilaver) yol temizleme c¸alıs¸maları belediye ve valilik ekiplerince devam etmektedir. Ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanlığı yetkilileri olay yerine ulaşmak üzeredir." ifadeleri kullanıldı.