Haberler» Güncel» Haber

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan su baskını ve toprak kayması nedeniyle mahsur kalan 63 kişinin kurtarılarak güvenli alanlara sevk edildiği bildirildi.

18.07.2019 17:00 Düzce
Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan su baskını ve toprak kayması nedeniyle mahsur kalan 63 kişinin kurtarılarak güvenli alanlara sevk edildiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Düzce'de yaşanan su baskını ve toprak kaymasına ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "Düzce ilinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan 63 vatandaşımız, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarılarak güvenli alanlara sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
su baskını, Akçakoca, Cumayeri, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:25   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
20:25   29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali
20:24   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
20:23   Denizli'de cinayet: 1 ölü
20:22   Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
20:22   Elazığ'da bin 500 dönümlük alanda anız yangını
20:22   "Kapalı devre sistemlerde alabalık yetiştiriciliği" eğitimi