Haberler» Güncel» Haber

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce Valisi Zülkif Dağlı "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi.

18.07.2019 18:59 Düzce
Düzce Valisi Zülkif Dağlı "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı." dedi.
Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerin sahada olduklarını belirtti.
Helikopterler aracılığıyla Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan 69 vatandaşın kurtarıldığını bildiren Dağlı, 3 aileden kayıp olduğu yönünde ihbarların geldiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatıldı."
Kaynak: AA
Zülkif Dağlı, Cumayeri, Akçakoca, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:52   Şehit diplomat Osman Köse son yolculuğuna uğurlandı (4)
19:52   "Diyanet ve Milli eğitim olarak üzerimize düşen görevi yapmadık"
19:50   Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi
19:50   Arnavutköy'de bir servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
19:49   Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü uzman çavuş öldü
19:47   Hasine evinde öldürüldü, sevgilisi gözaltına alındı
19:45   Acının böylesi ! Aynı gün ailesini toprağa verdi