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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

19.07.2019 15:41 Düzce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.
AK Parti Milletvekilleri Ayşe Keşir, Cemil Yaman, Polat Türkmen, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve partililerle Merkez Camisi altındaki iş yerlerini ziyaret eden Sarıeroğlu, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.
Esnafın sıkıntı ve taleplerini dinleyen Sarıeroğlu, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede yapılacağını söyledi.
Şehir merkezinden geçen Çivi Deresi'nin etrafındaki mahallelerde zarar gören evlerin olduğu bölgeye de giden Sarıeroğlu, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Sarıeroğlu ve beraberindekiler, selden zarar gören Değirmenağzı mevkisinde ve Uğurlu köyünde de incelemeler yaptı.
AK Parti Milletvekilleri Fahri Çakır, Çiğdem Erdoğan Atabek, Hamdi Uçar ve Recep Uncuoğlu ile AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin'den oluşan heyet de Cumayeri ilçesinde incelemede bulundu.
Akçakoca ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinden geçen Çivi Deresi'nin taşması sonucu birçok iş yeri ve bazı araçlar sular altında kalmıştı.
Kaynak: AA
Akçakoca, AK Parti, Düzce, Güncel

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