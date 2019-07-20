Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce
'de kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle şu ana kadar kayıp olan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kaybolan 6 kişinin bulunması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, sel, su baskını ve heyelanın meydana geldiği Akçakoca
, Gölyaka ve Cumayeri ilçelerine bağlı köylere Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 5 helikopterle Sakarya, Bursa, Bolu ve Zonguldak AFAD ile jandarma arama kurtarma personelinin sevk edildiği anımsatıldı.
Hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, "Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 18 Temmuz'da akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılmış ve ivedilikle arama çalışmalarına başlanmış olup dün saat 13.00 sıralarında Fatma Töngel adlı vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Devam eden arama çalışmalarına halihazırda 234 personel, 32 araç, 5 motor, 15 bot, 8 köpek, 3 helikopter ve 1 uçak ile hava, kara ve denizden devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
229 vatandaş sağlık kontrolünden geçirildi
Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerde mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 229 vatandaşın sağlık muayenesinden geçirildiği vurgulanan açıklamada, 139 hanede 184 vatandaşa psikososyal destek hizmeti sunulduğu kaydedildi.
Açıklamada, çalışma sonrası Cumayeri ilçesi ve köylerine elektrik verildiği, Akçakoca'daki köylere enerji verilmesi için ekiplerin çalışmalara devam ettiği, ayrıca Esmahanım, Küpler ve Akçakoca ilçe merkezine 45 kilovatlık jeneratörler yerleştirildiği bildirildi.
Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaş için öğrenci yurdu içerisinde barınma yerleri tahsis edildiği, 50 vatandaşın ise yakınlarının yanına yerleştirildiği aktarılan açıklamada, ulaşım hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
6 bin kişiye gıda dağıtımı
Türk Kızılayı tarafından 6 bin kişilik gıda ve 450 kişilik kahvaltı dağıtımı yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Haberleşme hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla mobil baz istasyonu kurulmuştur. Ulaşım ve enerji hizmeti verilen köylerin haberleşme hatları tekrar aktif hale getirilecektir. Yerel koordinasyon amacıyla AFAD Mobil Koordinasyon aracı Akçakoca merkezde görevlendirilmiştir. Vali Zülkif Dağlı'nın talimatlarıyla kurum amirleri sahada çalışan ekiplerini bizzat yerinde takip ederek yürütülen çalışmaların bir an önce tamamlanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir."