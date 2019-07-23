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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de rafting ekiplerinin arama çalışmaları aksiyon kamerasına yansıdı.

23.07.2019 11:40 Düzce
Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de rafting ekiplerinin arama çalışmaları aksiyon kamerasına yansıdı.
Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe ve arkadaşlarının oluşturduğu "Rafting Arama Kurtarma" adı verilen gönüllü arama kurtarma ekibi bölgedeki çalışmalara katıldı.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nden alınan izin doğrultusunda ekip, 18 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığının helikopteriyle selden en fazla etkilenen köylerden Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım'a gitti.
Kayıp vatandaşları arama çalışmalarına Melen Çayı'nda rafting botlarıyla katılan ekip, 2 gün bölgede kaldı.
Ekip, suyun biraz çekilmesiyle bölgedeki evlere giderek vatandaşların yardımına koştu.
Diğer arama kurtarma ekipleriyle koordineli çalışan raftingciler, Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında 7 kişilik Aşıkoğlu ailesine ulaşarak aile bireylerini helikoptere bindirerek bölgeden tahliye etti.
Raftingcilerin gönüllü olarak gerçekleştirdikleri arama-tarama faaliyetleri, aksiyon kamerasınca da kaydedildi.
Görüntülerde, 8 kişilik rafting ekibinin 2 bot ile bölgedeki evlere giderek 'Kimse var mı?' diye seslenmeleri ve bölgede botlarla çalışma yapmaları yer alıyor.
Görüntülerde, ekiplerin gece ateş yakarak ısınmaya çalışmaları, gece yıkılan bir evin odasında kalmaları görülüyor.
Kaynak: AA
su baskını, Düzce, Güncel

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