Haberler» Güncel» Haber

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması meydana gelen Düzce'de, afet yaralarının sarılması için kermes düzenlenecek.

24.07.2019 13:31 Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması meydana gelen Düzce'de, afet yaralarının sarılması için kermes düzenlenecek.
AK Parti Düzce İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Kadın Kolları Başkanlığınca 27-29 Temmuz'da afet yaralarının sarılması için Anıtpark Meydanı'nda kermes düzenleneceği belirtildi.
Bir olup yaraları sarma zamanı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde meydana gelen afetin yaralarını sarmak için şimdi birlik olma zamanı, İl Kadın Kollarımızın öncülüğünde düzenlenecek olan kermesimizde senin de katkın olsun maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz. Kermesimiz 27-28-29 Temmuz tarihlerinde Anıtpark Meydanı'nda gerçekleşecektir."

su baskını, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
13:47   Mehterli törenle başlayan Çeşme-Atina seferlerine ara verildi
13:47   Başkan Deniz'den toplu sözleşme açıklaması
13:47   SARIYER'DE OTOBÜS ÖNCE CİPE ARDINDAN DA AĞACA ÇARPTI
13:47   Bolu'da cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 9 yaralı (2)
13:47   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
13:47   Şehidin oğlunun düğününde polislerden konvoy
13:46   Dezavantajlı çocuklar yüzme öğreniyor