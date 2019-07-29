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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'de etkili olan sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolduktan sonra arama ekipleri tarafından dün cesedine ulaşılan ikizlerden 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan defnedildi.

29.07.2019 15:00 Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
Düzce'de etkili olan sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolduktan sonra arama ekipleri tarafından dün cesedine ulaşılan ikizlerden 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan defnedildi.

Akçakoca Devlet Hastanesi morgundan alınan İlayda Sinem Kaplan'ın cenazesi, Düzce Aziziye Mahallesi 883. Sokak'taki yakınlarının evine getirildi.

Kaplan'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından Aziziye Camisi'ne götürüldü.
Düzce Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan namazın ardından Kaplan'ın cenazesi aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Kaplan'ın yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, siyasi parti il başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Akçakoca, Aziziye, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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