Haberler» Güncel» Haber

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Öztaş - DÜZCE

Çivi deresinin taşması Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Öztaş ile röportaj Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıDÜZCE - Alınan bilgiye göre, ilçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinden geçen çivi deresinin taşması sonucunda bir çok dükkan sular altında...

18.07.2019 13:23 Düzce
Çivi deresinin taşması
Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Öztaş ile röportaj Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
DÜZCE - Alınan bilgiye göre, ilçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinden geçen çivi deresinin taşması sonucunda bir çok dükkan sular altında kalırken, bazı araçlarda sular altında kaldı.
Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede büyük bir afet yaşandığını söyledi.
Can kaybının olmadığını belirten Öztaş, şöyle konuştu:
"Yağmur şu an biraz dindi. Can kaybı olmaması bizim için teselli. Cami altındaki dükkanları su bastı. Bazı araçlar denize kadar sürüklendi. Zararımız çok büyük. Dükkan ve mekanları su bastı, Allah Düzce'nin yardımcısı olsun."
Kaynak: AA
su baskını, Akçakoca, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:17   Kırıkhan zabıtasından 'kaldırım işgali' denetimi
17:17   BATMAN Baro başkanları Hasankeyf için bir araya geldi
17:17   TRABZON Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik
17:17   DHA DIŞ - Çalınan otomobilini hırsızlardan böyle geri aldı
17:17   FATİH'TE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA; 6 KİŞİ YAKALANDI
17:17   Fatih'te otomobillerden hırsızlık anları kamerada; 6 kişi yakalandı
17:17   Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik