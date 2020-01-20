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Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Düzce'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

20.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:48Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri yürüttükleri bir soruşturma kapsamında şüpheli K.Ö'nün üzerinde yaptıkları aramada fişekler halinde 8 gram esrar geçirdi.
Ekipler aynı gün adli makamlardan alınan karar doğrultusunda K.Ö'nün evinde arama yaptı.
Evde yapılan aramada, 5 adet fişek halinde 10 gram ve kavanoz içinde 3 gram olmak üzere toplamda 13 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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