Düzce'den AB Ülkelerine Fındık İhracatı

15 Kasım 2018 Perşembe 14:22



15 Kasım 2018 Perşembe 14:22

Türkiye'deki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Düzce'den ekim ayında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine bin 516 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekim ayındaki tarım faaliyetlerinin verileri paylaşıldı.Düzce'nin AB ülkelerine ihracatta önemli yeri bulunduğu, ekimde gerçekleştirilen ihracatın da bir önceki aydan fazla olduğu belirtilen açıklamada, "Mahsul edilmesinin ardından pazara inen fındık işlenerek ihracata hazır hale geliyor. AB ülkelerine ekim ayında bin 516 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu gibi ihracat rakamlarının artması ve sürdürülmesi için çalışmalarımız devam edecek." ifadeleri yer aldı.Açıklamada, çiftçi bilgilendirme çalışmalarının da devam ettiğine değinilerek, "İlimiz Merkez İlçe Düverdüzü ile Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köylerinde toplam 35 çiftçimize fındık bahçelerinde budama ve gübreleme konularında uygulamalı eğitim verildi." bilgisi aktarıldı.Bu arada, kentte yılın 10 ayında 10 bin 925 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği kaydedildi.