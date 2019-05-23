Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, nisan ayında 569 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, nisan ayındaki tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.
Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin nisan ayı ihracatının büyük bölümünü, işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.
Kentte, geçen yıl ağustos ayında başlayan fındık hasadının, eylül ayı ortalarında sona erdiği ve ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ağustos ayından bu yana işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre pazara inen üründen nisan ayında 569 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi."
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Kaynak: AA