22.06.2019 14:04
Haberler » Güncel » Haber

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

Düzce

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine mayıs ayında 275 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce 'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine mayıs ayında 275 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mayıs ayındaki tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin mayıs ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte fındık hasadına yakın bir zaman içerisinde başlanılacağı ve ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre pazara inen üründen mayıs ayında 275 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
Avrupa Birliği , Düzce , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:28 Araklı'da hasar tespit çalışmaları için toplandılar
15:28 Hafızlık icazet töreni - KARABÜK
15:28 Ekipler mahsur kalan inekler için seferler oldu
15:27 Fotoğraflar// İmamoğlu Sultanbeyli'de vatandaşlara seslendi
15:27 Fotoğraflar// İmamoğlu Sultanbeyli'de vatandaşlara seslendi
15:26 Selendi Kaymakamı Atak halk toplantısı yaptı
15:26 Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı