Düzce'den Kısa Kısa

Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay muhtarlarla, Anadolu Otoyolu
bağlantısında devam eden çalışmaları inceledi.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay mahalle muhtarları ile Aydınpınar Sosyal Tesislerinde yapılan toplantının ardından Anadolu Otoyolu bağlantı yoluna geçerek burada muhtarlara çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Yolun 12 Kasım tarihine kadar trafik akışına hazır hale geleceğini söyleyen Başkan Ay, Azmimilli mahallesi iki yakası arasında yaya ulaşımının da kolay sağlanması için merdiven ve yaya geçitlerinin yapıldığını da sözlerine ekledi. Kızılay
Düzce Şubesi'ne ziyaretler
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar Kızılay Düzce İl Müdürü olan Avukat Halil Aydın
'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Cebar Kızılay Düzce Şube Müdürlüğü'ne atanan Avukat Halil Aydın'ı makamında ziyaret etti.
Aydın'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Yardımcısı Cebar, "Kızılay, üstlendiği misyon gereği yaptığı çalışmalarla göz dolduran bir kurumdur. Düzce'de Kızılay'ın yeri bambaşkadır. İki depremle derinden sarsılmış şehrimizde Kızılay önemli bir yer tutmaktadır. Kızılay Düzce şubesinde göreve başlayan değerli meslektaşım Halil Aydın beye de bu önemli görevde başarılar diliyorum." dedi.