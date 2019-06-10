Düzce'den kısa kısa

Düzce
'de kaldırım çalışmalarının hızla devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerinin muhtelif mahallelerde kaldırım yapımına devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Koçyazı
Mahallesinde, ihtiyaç kapsamında yapılan bazalt beton kaldırım uygulamasının Ağa Mahallesinde de sürdürüldüğü aktarılarak, "Ağa Mahallesi yaşam alanları başta olmak üzere okul çevrelerinde uygun şekilde bazalt kaldırım yapılıyor. Yayaların güvenli şekilde yürümesini sağlamak ve sürücülerin de tehlikeden uzaklaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar düzenlenen çalışma programı kapsamında devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Başkan Özlü çocukların talebini yerine getirdi
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü
, Anıtpark ve Darıcı mahalle parklarına ilişkin kendisine videolu çağrı yapan çocukların sesine kulak verdi.
Özlü, kendisine video çekerek çağrıda bulunan çocuklara kayıtsız kalmayarak Darıcı Mahalle parkında bakımsız şekilde kalan çocuk oyun alanlarını yeniletti.
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne talimat veren Başkan Özlü, "Okulların tatile girmesine bir haftadan az bir süre kaldı. Çocuklarımız enerjilerini parkta atmak istiyor. Yaz tatili demek çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesi demek. Onların mutluluğu için ne gerekiyorsa yaparız. Sevgili çocuklarımız bize çağrıda bulunmuş, duymamamız mümkün değil. Darı mahalle parkında hemen çalışmalar başladı. Kırık ve bakımsız olan tüm oyun grupları değiştirildi."
Çocuklar için her zaman çalışma yapacaklarını kaydeden Özlü, "Çocuklarımızın gönlü rahat olsun, yüzleri gülsün yeter." diye konuştu.
Kaynak: AA
Güncel