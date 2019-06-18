Düzce'den kısa kısa

Düzce Belediyesi
tarafından şehir merkezinin muhtelif noktalarında alt ve üst yapı yatırımlarına devam edildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekiplerin şehir merkezi ve çevresinde yapılan tespit çalışması ile ihtiyaç olan noktalara öncelik vererek alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.Koçyazı
Mahallesi'nde alt yapı eksiklerine karşı girişim başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ekipler 2242 sokak ile 2239 sokakta toplam uzunluğu 439 metre olan 300 mm çapında yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı. Boru hattı için uygun zemin hazırlayan ekipler çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflerken ayrıca çalışmalara ek olarak çevresine 16 adet yağmur suyu ızgarası konulacak. Alt yapı eksiklerini en aza indirmek amacıyla oluşturulan çalışma planında öncelik acil ihtiyaç duyulan yerlere verilerek yatırımlar sürdürülecek."
Çiçekler koruma altında
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince mevsimlik çiçeklerin korunması çalışma yaptığı belirtildi.
Şehir merkezinin çeşitli noktalarında kavşaklarda, orta refüjlerde ve parklarda yapılan çalışmalar kapsamında dikilen mevsimlik çiçeklerin koparılmaması için vatandaşlara uyarıda bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Şehrimizin önce göze hitap etmesi, görüntüsü ile yaşayanlara huzur vermesi için yaptığımız peyzaj çalışmaları, bazı duyarsız vatandaşlarımızdan zarar görmektedir. Bitkilerin de birer canlı olduğunu unutmamalı ve buna göre hareket etmemiz gerektiğini kıymetli vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak ister, anlayışları için teşekkür ederiz." denildi.
Kaldırım çalışması
Kaldırım çalışmalarına Kültür Mahallesi
'nin cadde ve sokaklarında devam edildiği aktarıldı.
Açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı kaldırım yapım ekibinin bu kez çalışmalarını Kültür Mahallesinde sürdürdüğü kaydedildi.