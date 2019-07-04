Düzce'den kısa kısa

Düzce Belediyesi Halk Dansları Topluluğu üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

Özlü'yü makamında ziyaret eden topluluk üyeleri, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek Özlü'den destek istedi.

Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Özlü, halk oyunları kültürünün yaşayan en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Bu değerlere sahip çıkmak, yaşatmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamak için çalıştıklarını aktaran Özlü, "Sanatsal etkinliklerin her zaman yanında olacağız. Sanat toplum eğitiminin temel taşıdır. Halk dansları ekibimize başarılarının devamını diliyorum." dedi.

İtfaiyeden anız yangını uyarısı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yaz ayının gelmesiyle birlikte anız yangınlarının artabileceği uyarısı yapıldı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan uyarıda, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, anız yangınları tehlikesinin de yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, anız yangınlarının henüz biçilmemiş ekinler olmak üzere, çevrede bulunan bağ ve bahçeleri, yerleşim yerlerini ve yangın çıkabilecek bölgeleri tehdit ettiği aktarılırken, şunlar kaydedildi:

"Toprağın ve doğal yetişen bitkilerin verimliliğinde rol oynayan birçok canlı ve endemik yapı, anız yakma nedeniyle yok olmaktadır. Sadece daha kolay çift sürmek için yakılan anız nedeniyle doğa zarar görmektedir. Anız artıkları toprağı soluksuz bırakmakta ve rüzgarla dağılmasından dolayı kirliliğe yol açmaktadır. Evrensel felaketler ve yangınlar olmaması için anız yakılmalarına karşı yurttaşlarımızı duyarlı ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA