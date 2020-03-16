Düzce'den "Şehitler Diyarı"na 515 kilometre pedal çevirdiler
Düzce'den yola çıkan 30 bisikletli, şehitlere saygı için 515 kilometre katederek Gelibolu Yarımadası'na geldi.
16.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:57
Düzce 'den yola çıkan 30 bisikletli, şehitlere saygı için 515 kilometre katederek Gelibolu Yarımadası'na geldi.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın da katıldığı uğurlama töreniyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü etkinlikleri için yola çıkan Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri, Yalova ve Balıkesir'deki belli noktalarda mola verdikleri 3 günlük yolculuğun ardından şiddetli rüzgara rağmen tarihi Gelibolu Yarımadası'na ulaştı.
Şehitler Abidesi'nde turu noktalayan kulüp üyeleri, eşsiz kahramanlıklarıyla isimlerini tarihe yazdıran "Çanakkale geçilmez" destanı kahramanlarının mezarlarına ziyarette bulunup dua etti.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi ve Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı Selim Cicu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 515 kilometre katederek zorlu bir yolculuğun ardından bölgeye ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Cicu, "Aramızdaki bisikletçilerin çoğu daha önce buraya hiç gelmemişti. Onları da pedal çevirerek bu gurura ulaştırdığımız için sevinçliyiz. Bugün bize pedal çevirmeyi nasip eden tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Şehitlerimizin yaptığı yanında bizim yaptıklarımız hiçbir şey değil." dedi.
Katılımcılar arasında yer alan Türkan Avcan da 15 yıldır bisiklet sürdüğünü dile getirdi.
Bölgeye pedal çevirerek geldiği için gururlu olduğunu anlatan Cicu, "Zorlu bir yolculuğun ardından buraya geldik. Ekibimizle gelmek inanılmaz duygu. Buraya ulaşınca Şehitler Abidesi'ni görmek bile duygulandırdı." diye konuştu.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın da katıldığı uğurlama töreniyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü etkinlikleri için yola çıkan Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri, Yalova ve Balıkesir'deki belli noktalarda mola verdikleri 3 günlük yolculuğun ardından şiddetli rüzgara rağmen tarihi Gelibolu Yarımadası'na ulaştı.
Şehitler Abidesi'nde turu noktalayan kulüp üyeleri, eşsiz kahramanlıklarıyla isimlerini tarihe yazdıran "Çanakkale geçilmez" destanı kahramanlarının mezarlarına ziyarette bulunup dua etti.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi ve Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı Selim Cicu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 515 kilometre katederek zorlu bir yolculuğun ardından bölgeye ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Cicu, "Aramızdaki bisikletçilerin çoğu daha önce buraya hiç gelmemişti. Onları da pedal çevirerek bu gurura ulaştırdığımız için sevinçliyiz. Bugün bize pedal çevirmeyi nasip eden tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Şehitlerimizin yaptığı yanında bizim yaptıklarımız hiçbir şey değil." dedi.
Katılımcılar arasında yer alan Türkan Avcan da 15 yıldır bisiklet sürdüğünü dile getirdi.
Bölgeye pedal çevirerek geldiği için gururlu olduğunu anlatan Cicu, "Zorlu bir yolculuğun ardından buraya geldik. Ekibimizle gelmek inanılmaz duygu. Buraya ulaşınca Şehitler Abidesi'ni görmek bile duygulandırdı." diye konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Düzce'den "Şehitler Diyarı"na 515 kilometre pedal çevirdiler
Etiketler : Zülkif Dağlı, Çanakkale, Gelibolu, Düzce, Güncel
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