05.07.2019 16:10
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Düzce Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu

Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurduDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu.

Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu. Jandarmanın önlem aldığı sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.
Akçakoca Tahirli Plajı'na, denize girmek için gelenler, sahilde kumların arasındaki cismi görerek, top olduğunu sandı. Kumları kaldırınca top olmadığını anlayan kişiler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen jandarma ekipleri, cismin bulunduğu yere güvenlik şeridi çekti. Deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirtilen cisim için sahile, bomba imha ekibi çağrıldı. Bomba imha uzmanı yerleştirdiği fünye ile mayın tetikleyicisini patlattı. Deniz mayını tetikleyicisinin Rus yapımı olduğu, dalgaların etkisiyle sahile vurduğu belirtildi. Düzce Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu
Kaynak: DHA
Akçakoca, Düzce, Güncel

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