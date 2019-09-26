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Düzce deprem düzce'de hissedildi

Deprem Düzce'de hissedildiİstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem Düzce'de de şiddetli şekilde hissedildi.

26.09.2019 15:18
Deprem Düzce'de hissedildi
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem Düzce'de de şiddetli şekilde hissedildi. Düzceliler kendilerini binalardan dışarı attı.
İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen deprem Düzce'de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini binalardan dışarı attı. Vatandaşlar depremin ardından hemen yakınlarını arayarak durumları hakkında bilgiler aldı. Depremi hisseden vatandaşlar, Önce başımız döndü sandık. İşyerimizde eşyalar sallanınca deprem olduğunu anladık. Kendimizi dışarı attık. dedi.
Düzce deprem düzce'de hissedildi

İstanbul, Silivri, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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