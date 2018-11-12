Düzce
Valisi Zülkif Dağlı
, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Dağlı, mesajında, Düzce'nin 17 Ağustos ile 12 Kasım 1999'da meydana gelen iki büyük deprem yaşadığını belirtti.
Her iki depremde 980 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Dağlı, "Düzce, 1. derece deprem kuşağı üzerindedir. Bu gerçeği göz önünde tutarak, yasal, idari ve uygulamaya dönük kararlara ve tedbirlere uymak toplumumuzun önümüzdeki süreçteki depremlerle birlikte ama sorunsuz yaşaması açısından hayati önemlidir. Herkesin, geçmişteki acı tecrübeleri unutmadan, üzerine düşeni yerine getirmesi, yaşanan bu acılardan ders çıkartması, depreme karşı hazırlıklı bir toplum haline gelebilmek için daha hızlı hareket etmesi zorunludur. Afetler oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerekir. 'Deprem öldürmez, bina öldürür' sözünü asla unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.
Dağlı, 12 Kasım Düzce Depremi'nin yıl dönümünde, bir daha böyle afetlerle karşılaşılmamasını temenni ederek, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını ve yakınlarına başsağlığı dilediğini kaydetti.
Zülkif Dağlı,Düzce
12 Kasım 2018 Pazartesi 09:54