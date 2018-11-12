Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay ve Düzce Üniversitesi
(DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Ay, mesajında, depremin ardından bilincin arttığını ve halkın sağlam binalar yapıp güvenli bir yaşam anlamında bilinçlendiğini belirtti.
Depremin ardından birtakım tedbir ve uygulamaların yerel yönetimler olarak yürütüldüğünü aktaran Ay, şunları kaydetti:
"Düzce, deprem sonrasında yapılan ilk sayımda 56 bin 649 nüfuslu bir kent olarak kayıtlara geçmiştir. Deprem yaralarını sararken bir yandan da tarımsal ve sanayi faaliyetlerinin ağırlığı nedeniyle aldığı ciddi göç oranlarıyla bugün bu sayı tam 4 katı oranında artmış, 228 bine ulaşmıştır. Böyle hızlı bir gelişme ivmesi karşısında şehrin kontrollü şekilde büyümesi ve imar edilmesi konusunda hassasiyetle çalışıyoruz. Yönetmelikler ve kurallar bir araya geldiğinde daha kaliteli, daha sağlam, statiği daha güçlü olan binalar yapmaktayız. Şu an belediye olarak Düzce ovasında 4 kata kadar izin veriyoruz, sert zemini olan yüksek kesimlerde ise 8 kata izin veriyoruz."
Ay, şehrin fay hattı üzerinde olduğunu anımsatarak "O yüzden biz daima depreme hazırlıklı binalar yapmak istiyoruz. Belediyemiz bu anlamda çalışmalarını sürdürüyor. Devlet güçlü olunca millet de güçlü oluyor." ifadelerinde bulundu.
DÜ Rektörü Prof Dr. Nigar Demircan Çakar da Düzce'nin 12 Kasım 1999'da tarihinin en acı felaketlerden birisini yaşadığını belirtti.
Deprem konusunda üniversite olarak önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Çakar, şunları kaydetti:
Ülkemizin büyük bir bölümünün üçüncü jeolojik zamanda oluşmasının bir sonucu olarak bu tür tektonik olayların yaşanması bilimsel bir gerçektir. Bu gerçeklikten yola çıkarak biz de 'Deprem öldürmez, bina öldürür' anlayışıyla üniversite olarak depremin etkilerini en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda üniversitemizde 'Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi' kurulmuş ve her yıl gerçekleştirilen 'Düzce Deprem Çalıştayları' ile şehrimizde deprem bilincinin oluşmasına önemli katkılar sağlanmaktadır."
Çakar, depreme karşı en önemli tedbirin depreme dayanıklı binalar inşa etmek olduğunu ifade ederek "Ülkemizde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Nigar Demircan Çakar,Düzce
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:30