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Düzce depreminin 20. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Düzce(İHA) – 1999 yılında meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği Düzce depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

12.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:22Düzce depreminin 20. yılında hayatını kaybedenler anıldı
Düzce(İHA) – 1999 yılında meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği Düzce depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce Depreminin 20. yılında depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Belediye Meydanında düzenlenen programa Düzce Valisi Dr Zülkif Dağlı, Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, resmi kurum ve kuruluşların yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı yaptığı konuşmada depremlerin öldürücü olmaması için önlemlerin alındığını belirterek, Düzce'de binaların yatay şekilde yapılmasına dikkat ettiklerini söyledi. Vali Dr. Zülkif Dağlı; "Kaynaşlı ilçemizde 20. Yılı anıyoruz. Çünkü Kaynaşlı ilçemiz 12 Kasım depremini en ağır yaşayan ilçemiz oldu. 17 Ağustos ve 12 Kasım'da toplam 980 vatandaşımız Düzce ilimizde kayıp verdi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Deprem kuşağında, depremlerle yaşamak durumundayız. Ancak tedbirli olmak durumundayız. Tedbirlerimizi alıyoruz. Halkımız bilinçlendi, devletimiz gerekli hazırlıkları yaptı. Şu anda 20 yıl önce ki gibi değiliz. Bu manada hazırlıklarımız iyi durumda. Ancak deprem öncesi yapılan hazırlıklar ve tedbirler çok daha önemli. Bunun için binalarımızı sağlamlaştırmamız, kentsel dönüşüm dediğimiz eski binalarda bir an önce kurtulmamız, az katlı yatay mimariye önem vermemiz gerekiyor. Düzce olarak bunların üzerinde duruyoruz. İnşallah Düzce olarak bu tip felaketleri bir daha yaşamayız. Ancak tedbirlik olmak durumundayız. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek durumundayız" diye konuştu.

Belediye Başkanı Birol Şahin 45 saniyede Kaynaşlının yerle bir olduğunu belirterek "45 Saniyede şok bir şekilde ölümler olunca hepimiz üzüldük. Canlarımızı, Mallarımızı kaybettik. Aynı aileden 5 evladını kaybeden anne ve babalarımız oldu. Eşini kaybedenler, anne ve babalarını kaybedenler oldu. Çok büyük bir üzüntüydü. O geceyi hatırladığımızda farklı bir dünyaya gidiyoruz. Gerçekten büyük felaketti. Rabbim bir daha böyle bir felaket yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okunan Kuran-ı Kerim tilavetlerinin ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Yapılan duaların ardından Kaynaşlı Kaymakamlığı önünde AFAD, UMKE, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, deprem ve afetlerde kullandıkları alet ve techizatların tanıtıldığı standlarda öğrenci ve vatandaşlara deprem anında yapmaları gerekenler hakkında bililer verdi. - DÜZCE

Kaynaşlı, Deprem, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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