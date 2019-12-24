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Düzce domuz saldırısını kask kamerası ile görüntüleyen avcı o anları anlattı

Domuz saldırısını kask kamerası ile görüntüleyen avcı o anları anlattıDüzce'de, domuz avı sırasında kendisine saldıran domuzu silahla vurarak öldüren Ahmet Çoban, başından geçenleri anlattı.

24.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:49
Domuz saldırısını kask kamerası ile görüntüleyen avcı o anları anlattı
'de, domuz avı sırasında kendisine saldıran domuzu silahla vurarak öldüren Ahmet Çoban, başından geçenleri anlattı. Avcı Çoban, silah ve tüfekten öte av köpeklerinin kendisini kurtardığını söyledi.
Düzce'nin Fındıklıaksu köyünde ormanlık alanda, av köpekleriyle birlikte domuz avına çıkan Ahmet Çoban bir domuzla karşılaştı. Domuz saldırısında ölümden dönen avcı Ahmet Çoban, kask kamerası ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşınca avcılar arasında fenomen bir isim haline geldi. Çoban, Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan ve avcıların uğrak yeri olan bir barakada avcı arkadaşlarına başından geçen olayı tekrar yaşıyormuş gibi anlattı.
Kurtulmasındaki en önemli etkenin av köpekleri olduğunu dile getiren Çoban, 'Domuz avına gittik. Köyün üzerine kadar domuz inmiş. Köpekler domuzu yakaladı. Domuz hareket halindeydi. Köpekler domuzu takip ediyordu ve arkadaşlarımızdan birkaçı domuza denk geldi. Fişek atarak domuzu yakaladılar ama düşmedi, gitmeye devam ediyordu. Domuz bana denk geldi. Biraz daha meydana çıksın, daha güzel görüntü alayım ve kolay hedef olsun diye bekledim ve sonunda mermiyi attım. 3 mermi de isabet etti. Hem gördüm hem hissettim fakat ona rağmen halen domuz bana gelmeye devam etti. İyi ki köpekler vardı. Tüfek, silah ikinci planda. Köpekler ona saldırdı ve domuz bana tekrar döndü. Ben o arada düştüm ve tekrar ayağa kalktım. Ayağa kalktıktan sonra domuz hala bana gelmeye devam etti. Bana gelirken son bir hamle ile kaçtım ama bana dokundu. Bana dokunur dokunmaz beni devirdi. Ben göz ucuyla baktım tekrar bana döndü. Herhalde bu beni bırakmayacak dedim. Köpekler devamlı onun üzerindeydi. O anda silahımı çekebildim. O an ateş ettim ve vurmayı başardım. Çok sıkıntılı bir işti. Çok heyecanlandım, çok korktum. Ama nasip oldu bize bir şey olmadı, köpeklere bir şey olmadı. Domuz avı tehlikelidir. Bana geçmiş olsun, avcı arkadaşlara rastgele diyelimö dedi.
Düzce domuz saldırısını kask kamerası ile görüntüleyen avcı o anları anlattı

Ahmet Çoban, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


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