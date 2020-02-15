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Düzce drift yaptı, yanlışlıkla görüntüleri polise attı, 6 bin 141 tl ceza yedi

Drift yaptı, yanlışlıkla görüntüleri polise attı, 6 bin 141 TL ceza yediDÜZCE'de, Merkez Büyük camide sabah namazı kılan sürücü daha sonra aracıyla caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı.

15.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:01
Drift yaptı, yanlışlıkla görüntüleri polise attı, 6 bin 141 TL ceza yedi
DÜZCE'de, Merkez Büyük camide sabah namazı kılan sürücü daha sonra aracıyla caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. A.Ç. aracıyla drift yaptığı o onları cep telefonuyla arkadaşlarına gönderirken, yanlışlıkla polise de gönderince 6 bin 141 TL ceza kesildi.
Olay geçen hafta Merkez Büyük Camii'nin önündeki alanda meydana geldi. Camiye sabah namazını kılan A.Ç., daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. O anları bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. A.Ç. bu görüntüleri alarak WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı. Ancak, A.Ç. görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı. Bunun üzerine aracın plaka ve sürücüsü tespit edilerek 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.
Düzce drift yaptı, yanlışlıkla görüntüleri polise attı, 6 bin 141 tl ceza yedi

Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


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