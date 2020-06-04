DÜZCE Drone ile yapılan denetimde, ahırda kenevir ektiği belirlendi

Drone ile yapılan denetimde, ahırda kenevir ektiği belirlendiDÜZCE'de, çatısı olmayan metruk ahırda kenevir yetiştiren A.C. jandarmanın drone ile yaptığı denetimde görüntülendi.

04.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:17
Drone ile yapılan denetimde, ahırda kenevir ektiği belirlendi
DÜZCE'de, çatısı olmayan metruk ahırda kenevir yetiştiren A.C. jandarmanın drone ile yaptığı denetimde görüntülendi. 176 kök kenevir ele geçirilirken, A.C. gözaltına alındı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile denetimler yaptı. Düzce'ye bağlı Bahçeköy köyünde A.C.?nin evinin bahçesinde bulunan çatısı olmayan metruk ahırın içerisinde kenevir yetiştirdiği belirlendi. Görüntünün alınmasının ardından operasyon düzenledi. Yapılan aramada 176 kök kenevir ele geçirilirken, A.C. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DÜZCE Drone ile yapılan denetimde, ahırda kenevir ektiği belirlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kenevir, Düzce, Güncel, Haber

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