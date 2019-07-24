Haberler» Güncel» Haber

DÜZCE DRONE İLE YAYA ÖNCELİĞİ DENETİMİ YAPILDI

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone destekli yaya öncelikli trafik denetimi yaptı.

24.07.2019 16:31
DÜZCE DRONE İLE YAYA ÖNCELİĞİ DENETİMİ YAPILDI
DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone destekli yaya öncelikli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 11 araca ceza kesildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Şubesi tarafından ortaklaşa olarak yaya öncelikli trafik denetimi yapıldı. İstanbul Caddesi ve Bolu Caddesi üzerinde 45 dakika boyunca yapılan denetimlerde yayalara yol vermediği tespit edilen 11 araca toplam 5 bin 368 lira cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
18:14   İzmir Barosundan Güzel Sanatlar Fakültesi için yürütmeyi durdurma başvurusu
18:14   Düzce 'Afet Bölgesi' ilan edildi (2)
18:14   Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi - Edirne Valisi Canalp
18:14   AK Parti heyetinden terör kurbanı kardeşlerin ailesine ziyaret
18:12   Apartmanlara dolan suya çözüm istiyorlar
18:12   Adıyaman Valiliği'nde yangın tatbikatı
18:11   Belediyeden çöp konteynır yangını açıklaması