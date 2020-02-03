Haberler » Güncel » Düzce-elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında öldü - Haber

Düzce-elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında öldü

Elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında öldüDÜZCE'de, yalnız yaşayan Hüseyin Güler (82) elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.

03.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:56
Elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında öldü
DÜZCE'de, yalnız yaşayan Hüseyin Güler (82) elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Beyciler Mahallesi Mavi Hilal Evleri 1752 Sokak'ta bulunan Hüseyin Güler'in evinde yangın çıktı. Babasına bakmak için sabah eve gelen kızı, yatak odasında çıkan yangında babasının yanarak öldüğünü gördü. verilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Yapılan inceleme sonucu elektrikli sobanın devrilmesi sonucu eşyaların tutuştuğu, hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan Hüseyin Güler'in yanarak öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenaze otopsi için morga kaldırılırken yaşlı adamın yakınları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce-elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında öldü

Hüseyin Güler, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
15:37  Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi? Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir?
15:07  Başrol nasıl yazılır? Baş rol mü, başrol mü? Başrol ne demek?
15:06  Ahmet Mekin kimdir? Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli kimdir?
3.02.2020 16:40:44