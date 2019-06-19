DÜZCE EMNİYETİNDEN ŞOK UYGULAMALAR

Düzce
İl Emniyet Müdürlüğü
asayiş olaylarının yoğun yaşandığı mahallelerin girişlerine şok uygulamalar yaptı. Uygulamalarda 388 kişinin sorgusu yapıldı, 329 araç kontrol edildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik, asayiş, TEM, Kom ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
ekipleri il merkezinde şok uygulamalar yaptı. Huzur
ve güven ortamının devamının sağlanması amacı ile halkın yoğunlukta bulunduğu cadde, sokaklar, alışveriş merkezleri ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda gürültü yaparak çevreye ve trafik güvenliğine zarar veren abart egzoz, modifiyeli araç, motosiklet ve pat pat araçlarına yönelik olarak yapılan uygulamalarda 388 şahıs GBT yönünden sorgulandı. Tehdit suçundan aranması olan 1 şahıs yakalanarak göz altına alındı.
Trafik yönünden 329 araç kontrol edildi. 71 araca 59 bin 22 lira para cezası uygulandı. 12 motosiklet, 11 otomobil ve 1 motorlu araç olmak üzere toplam 24 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1 kişiye alkollü olarak araç kullanmaktan 3. kez işlem yapılarak ehliyetine 2023 yılına kadar el konuldu.
Ayrıca uygulamalar sırasında İnsansız Hava Araçları Şubesi Müdürlüğü ekipleri de dronelerle uygulamalara destek verdiler. Uygulamadan kaçmaya çalışan şahısların droneler yardımı ile yönleri tespit edilerek yakalandılar.