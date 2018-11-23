Düzce En Güzel Öz Çekimleri Gönderdiler

23 Kasım 2018 Cuma 14:55



23 Kasım 2018 Cuma 14:55

En güzel öz çekimleri gönderdilerDüzce Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okullarda öğretmenlerin öğrencileriyle çektikleri öz çekimleri afişlere yansıttı.Düzce Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Düzce Valiliği aracılığı okullara yazı göndererek öğretmenlerin öğrencileri ile öz çekim yapmaları istendi. Öğretmenler Günü kutlaması için hazırlanan afişlere öğretmenlerin çektiği öz çekimler konuldu. Billboardlarda fotoğrafı olan öğrenci ve öğretmenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar uygulamadan olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, Her sene billboard çalışmamız oluyordu, ancak bu sene değişik bir çalışma yapmak istedik. Tüm okullarımızı projemizle ilgili yazı yazdık. Öğrencileri ile çektirdikleri öz çekim fotoğraflarını bize göndermelerini istedik. Hem kendileri için renkli anılar oluşması hem de bu şekilde kendilerini billboardlarda görüp hoşlarına gider düşüncesi ile böyle bir çalışma yaptık. Onlarda öğrencileri ile yaratıcı çalışmalar yapmışlar, güzel zaman geçirmişler. Öğretmenler ve öğrenciler billboardlarda kendilerini arıyorlar. İyi tepkiler aldık. dedi.