DÜZCE Endemik 'peygamber çiçeği' için güzergah değişikliği

Endemik 'peygamber çiçeği' için güzergah değişikliğiDÜZCE Valisi Zülkif Dağlı, Gölyaka ilçesi Güzeldere Şelalesi yolu üzerinde yetişen ve sadece Düzce'ye özgü endemik bitki 'peygamber çiçeği' için yol yapım ve genişletme çalışmalarını durdurarak, güzergahta değişiklik yapılmasını ve...

26.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:27
Endemik 'peygamber çiçeği' için güzergah değişikliği
DÜZCE Valisi Zülkif Dağlı, Gölyaka ilçesi Güzeldere Şelalesi yolu üzerinde yetişen ve sadece Düzce'ye özgü endemik bitki 'peygamber çiçeği' için yol yapım ve genişletme çalışmalarını durdurarak, güzergahta değişiklik yapılmasını ve çiçeğin korumaya alınmasını istedi.
Kente özgü olan ve Düzce Üniversitesi Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy tarafından keşfedilen, literatüre 'peygamber çiçeği' (cephalaria yaltirikii) olarak geçen bitki, Gölyaka ilçesi Güzeldere köyü yolunun 5 noktasında yetişiyor. Çiçek, her sene haziran ayında açıyor. İl Özel İdaresi tarafından Gölyaka ile Güzeldere arasındaki yolun genişletme ve düzenleme çalışmalarını inceleyen Vali Zülkif Dağlı, 'peygamber çiçeği'ne zarar vermesi ihtimaline karşı işi durdurarak, güzergahın başka bölgeye kaydırılmasını ayrıca bitkinin olduğu alanların uyarı tabelaları ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince korunmasını istedi.
UYARI TABELASI ASILDI
Vali Dağlı'nın talimatı üzerine Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bitkinin üreme noktaları üzerine 'Efteni Gölü Sulak Alan 2. Mutlak Koruma Bölgesi sonu kazı ve dolgu çalışması yapmak yasaktır' yazılı uyarı tabelaları asarak, çiçeği korumaya aldı. Ayrıca yine şube müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede devriye görevinde bulunarak, çiçeğe zarar verilmesini engelliyor.
Düzce Valisi Dağlı, "'Peygamber çiçeği' Düzce'mize özgü endemik bir bitkidir. Sadece Güzeldere yolu üzerinde yetişiyor. Kayaların üzerine yetişen bir bitki. 30- 40 santimetre uzunluğunda sadece haziran ayında 1 ay yetişen bir bitkimiz. Bu anlamda önemli çünkü dünyanın başka bir yerinde yok. Düzce Üniversitesi'nden bir hocamız vasıtasıyla bulunan bir çiçek? dedi.
Bitkiye göre yol güzergahının yeniden yapılması talimatını verdiğini belirten Vali Dağlı, "Güzeldere yolunun genişletilmesi esnasından bu çiçeğin farkına bir kez daha varmış olduk. Bu çiçeğe göre bu yolun genişletilmesi ve dizaynının yapılması için talimatımızı verdik. Düzce Üniversitesi'nden hocamızla Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını yapıyorlar. Biz şu an o bölgeyi yol yapım esnasında geçtik. Diğer tarafları yapıyoruz. O bölgede çalışma bittikten sonra burayı çiçeğin durumuna göre yapacağız. Bu çiçek gerçekten önemli bir bitkimiz. Fotoğraf sanatçıları için çok önemli. Çünkü hemen altında Efteni Gölü sulak bir alan. Güzeldere Şelalesi'ne yılda 10 binlerce ziyaretçi geliyor. Ziyaretçilerimiz Güzeldere Şelalesi'ne giderken hem Efteni Gölü'nü seyredecekler hem de bu çiçek hakkında bilgi alabilecekleri bir platform oluşturacağız. Tüm ziyaretçilerimiz bu güzellikten haberdar olacaklar. Bu anlamda bir proje çalışmasına başladık" diye konuştu. DÜZCE Endemik ’peygamber çiçeği’ için güzergah değişikliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Güzeldere, Düzce, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız Haber
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl’de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Haberler››Güncel››DÜZCE Endemik 'peygamber çiçeği' için güzergah değişikliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:22: Gökçeada'nın 'özgür koyun'ları - Haber 09:22: DÜZCE Endemik 'peygamber çiçeği' için güzergah değişikliği - Haber 09:22: İnci kefali için jandarma bayramda nöbette - Haber 09:21: İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM: İZİN BELGESİ OLMAYAN SÜRÜCÜYE CEZA - Haber 09:21: Bilim Kurulu üyesi yoğun bakımda Covid-19'la mücadeleyi anlattı - Haber 09:19: Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı - Haber 08:18: İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu - Haberler 08:03: Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor - Haberler 07:46: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi - Haberler 23:57: Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü - Haber