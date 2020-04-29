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DÜZCE Evde kalan yaşlılara spor yaptırıyor

Evde kalan yaşlılara spor yaptırıyorDÜZCE'de Muay Thai Milli Takım antrenörü Muhammet Bişgin oturduğu mahallede akraba ve komşularına spor yaptırarak hem hareket etmelerini sağlıyor hem de stres atmalarına yardımcı oluyor.

29.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:53
Evde kalan yaşlılara spor yaptırıyor
DÜZCE'de Muay Thai Milli Takım antrenörü Muhammet Bişgin oturduğu mahallede akraba ve komşularına spor yaptırarak hem hareket etmelerini sağlıyor hem de stres atmalarına yardımcı oluyor.
Muay Thai Milli Takım antrenörü Muhammed Bişgin, Beyciler Mahallesi'nde oturan ve dışarı çıkamayan yaşlı akraba ve komşularına spor yaptırmaya başladı. Muhammed Bişgin yaşlılarla sohbet ederek hem fiziksel hem de psikolojik destek olmaya çalışıyor. Muhammed Bişgin yaşlıların spor yapmaya başladıktan sonra vücutlarının rahatladığını belirterek, 'Yaşlılarımız koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamıyorlar. Hem sinir hem stres olarak baskı altındalar. Birkaç gündür antrenman yapıyoruz. Hem moral olarak yükseldiler hem de vücutlarının rahatladığını söylüyorlar. Kasları da çalıştığı için daha rahat bu süreci atlatmaları için onlara yardımcı oluyorum' dedi.
Spor yapan ve Bişgin'in yengesi olan Huri Bişgin ise, 'Spor yapmak bize iyi geliyor. Moral olarak iyi geliyor. Evde sıkılıyoruz. Evde oturuyoruz. Daha önce bu tip bir hastalık görmedik' diye konuştu.
Spor yapan babaanne Hayriye Bişgin (82) ise sporun kendisine iyi geldiğini belirtti. DÜZCE Evde kalan yaşlılara spor yaptırıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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